Twee miljoen euro buit gemaakt door online-oplichters regio Sint-Truiden: “Ze worden steeds creatiever”

Sint-TruidenInwoners in de politiezone Trudo zijn in 2020 en 2021 meer dan 2 miljoen euro kwijtgespeeld aan online oplichters. Het gaat samen om 245 misdrijven. “Het leven speelde zich de afgelopen jaren grotendeels online af, met dus ook veel meer online-misdrijven", waarschuwt korpschef Steve Provost

De bedragen die de daders proberen buit te maken via online-misdrijven stijgen jaar na jaar. In 2020 werden 112 feiten aangegeven voor een bedrag van meer dan 773.000 euro. In 2021 waren dat 133 feiten voor een bedrag van meer dan 1,2 miljoen euro.

“Dit toont dat het sensibiliseren van de burgers en het inzetten op preventie uitermate belangrijk is", zegt korpschef Steve Provost. “We schenken extra aandacht aan cybercriminaliteit en hoe je vermijdt om er slachtoffer van te worden. Cybercriminelen vinden spijtig genoeg telkens nieuwe manieren om iemand proberen op te lichten.”

“Om de burgers nog beter te kunnen informeren, werd de brochure ‘Cybercriminaliteit dichterbij dan je denkt’ opgesteld. Er is al heel veel informatie online te vinden, maar de burger heeft graag ook nog iets concreet in handen en met deze brochure willen we daaraan tegemoetkomen. Er worden verschillende vormen van cybercriminaliteit kort beschreven, er staan preventietips in en ook wat te doen als het toch misgaat", klinkt het.

Volgens de politie vindt iedereen het logisch dat de eigen woning goed beveiligd worden tegen inbrekers. “Dit zou ook zo moeten zijn voor je digitale wereld. De manier waarop je op het internet surft, contacten onderhoudt met je bank, de overheid of een potentiële partner moet gepaard gaan met een zekere voorzichtigheid”, zeggen de burgemeester van de betrokken gemeenten.

Sociale media

Naast de bewuste brochure en de gevaren van phishing, richt de politie dit jaar ook verschillende infosessies in. “De eerste is een ouderavond ‘Kinderen, jongeren & sociale media’ samen met Link in de Kabel vzw. We willen daarmee de ouders bewust maken van de voor- en nadelen van het gebruik van sociale media. Meegeven waar kinderen en jongeren vooral mee bezig zijn en hoe je daar als ouder mee omgaat.”

Het aanbod voor scholen geldt ook nog steeds. Men geeft er toelichting over veilig en verantwoord internetgebruik. “Aangezien we deze periode niet fysiek in de klas kunnen komen, brengen we - heel toepasselijk - een beetje internetwijsheid bij op een digitale manier. Er wordt tijdens de lessen gesproken over het maken en delen van foto’s, cyberpesten, gevaren van contacten leggen met onbekenden.”

“We blijven via verschillende kanalen jong en oud meegeven hoe bewust om te springen met de mogelijkheden en de valkuilen van de online wereld”, besluit korpschef Steve Provost. De brochure is ook online terug te vinden op de website Cybercriminaliteit.