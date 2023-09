Twee mannen gearresteerd op Luikersteenweg in Sint-Truiden

Wellense zomerbar Siwel wordt ‘Tiroler Hütte’ met schnitzel, lederhosen en wintercock­tails: “We trekken deze week naar Oostenrijk voor inspiratie”

De zomerse cocktails, tapas en parasols van de Wellense zomerbar Siwel maken binnenkort plaats voor een totaal nieuw concept. “Deze winter halen we Oostenrijk naar Limburg en verwelkomen we iedereen voor het eerst in onze winterbar”, vertellen Berre en Sibert. De twee trekken deze week naar het Oostenrijkse Söll voor inspiratie, enkele kooklessen én traditionele lederhosen en dirndls.