Twee agenten uit Sint-Truiden riskeren twintig maanden cel voor verspreiden filmpjes en schending beroepsgeheim

De agenten bezondigden zich aan het verspreiden van een filmpje van een masturberende transgender die in de politiecel in het commissariaat zat. In een ander video was een naakte asielzoeker op de achterbank van een combi te zien. Het dossier ging verder over schending van het beroepsgeheim, ongeoorloofde opzoekingen in databanken, het doen verdwijnen van snelheidsovertredingen van kennissen, het doorgeven van flitslocaties en verspreiden van foto’s van onder meer een duidelijk herkenbaar lijk van een man.

De wanpraktijken van de twee agenten maakten volgens advocaat Herman Driessen deel uit van een groter probleem binnen de politiezone. De procureur kon zich voor een deel van de celstraf van 20 maanden akkoord verklaren met een uitstel onder probatievoorwaarden, zoals het volgen van een cursus inzake integriteitsregels. Verder is de ontzetting uit de rechten gevraagd.

Normvervaging

Het openbaar ministerie schetste geen fraai beeld van de feiten die de twee agenten gepleegd hadden. “De politie moet net de burger beschermen en daarbij integriteit, respect en fierheid hoog in het vaandel dragen. De burger moet vertrouwen hebben in politie en justitie, maar hier zien we een verregaande normvervaging”, aldus het parket. Ze toonden blijkbaar wel vanaf de eerste dag schuldbesef, nadat ze op het matje waren geroepen door de dienst enquêtes van het Comité P. De compromitterende beelden die verspreid waren, waren immers ook bij de media beland.

Het is nog altijd niet geweten wie de beelden maakte. Advocaat Kris Termonia vroeg voor het gefilmde slachtoffer in de politiecel in totaal 5.000 euro morele schadevergoeding. “Het is ongeloofwaardig dat die Whatsappgroep bestond in het kader van de uitoefening van hun job”, aldus de advocaat. Enkele agenten hadden die Whatsappgroep opgericht om er bepaalde foto’s of informatie in te delen.

De veertiger had de filmpjes van de transgender en de asielzoeker nog naar vier andere personen doorgestuurd. Aan hem werd door het politiecollege het voornemen tot ontslag bekendgemaakt, maar zijn raadsman, Erik Schellingen, ging de zaak bepleiten, waarna het voornemen werd ingetrokken. Hij kreeg van het college wel drie maanden schorsing en die loopt nog tot eind december. “Ik besef dat ik fout gehandeld heb. Ik heb er nooit enig profijt mee gehad. Ik ben 17 jaar politieagent en heb als ordemaatregel 11 maanden binnendienst gekregen. Bij mijn evaluatie kreeg ik te horen dat ik het goed heb gedaan. Politieman worden was mijn jongensdroom en ik wil die job nog blijven doen. Ik verzeker u dat het nooit meer zal gebeuren”, zei de 43-jarige agent, die eraan toevoegde dat de hele affaire ook zware gevolgen heeft voor zijn gezin met twee kleine dochters.

Schuldbesef

Advocaat Erik Schellingen omschreef de communicatie binnen de Whatsappgroepjes als een soort van ventileren van de stress en frustraties. “Vroeger bij de rijkswacht ging men een pint of koffie drinken en werd erover gebabbeld. Ik pleit vaak in dossiers van geweld tegen de politie, waarbij de dader bij een eerste keer doorgaans de gunst van de opschorting krijgt. Hier is de dader nu een politieman en vraag ik de rechtbank een opschorting van straf te overwegen. Ondergeschikt vraag ik een werkstraf en uiterst ondergeschikt een uitstel voor de volledige celstraf. Deze man moet ook niet alle zonden van heel het korps over zich heen krijgen. We hadden nooit de intentie de slachtoffers in de filmpjes schade te berokkenen, maar helaas is dat wel gebeurd”, aldus advocaat Schellingen.

Bij de dertiger, die nu met medisch pensioen is, ging het alleen om het transgenderfilmpje. Hij zei dat hij het aan twee anderen had bezorgd. Ook de 38-jarige man betuigde zijn spijt. Hij zei dat hij de lijst met flitslocaties opstelde en dan aan de collega’s bezorgde. Voor zijn vriendin had hij ooit een snelheidsovertreding doen verdwijnen. “Binnen het Truiense korps zijn er zaken gebeurd, die nooit hadden mogen gebeuren. Deze twee heren zijn niet de enige twee rotte appels in de mand. Dit dossier is een stuk van een triest verhaal dat zich in Sint-Truiden afspeelde, maar boven deze zaak gaat sowieso ‘schuldbesef’ staan. Ik vraag ook een opschorting”, aldus advocaat Herman Driessen voor de dertiger. De rechtbank doet op 16 november uitspraak.

