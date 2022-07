Truiense wielerclub biedt plek aan jeugdvriend van Biniam Girmay: “Hij heeft een horrorverhaal meegemaakt”

Sint-TruidenAan het begin van de zomer was de Eritreeër Efrem Tekle (28) te zien in een aantal wielerwedstrijden. Zo reed hij in Velm het Benelux Kampioenschap bij Elite 3. Dat heeft hij voor een deel te danken aan de hulp van de Truiense wielerclub PaxX Global Cycling. “Zijn conditie is nog niet zo goed, maar gezien de emotionele problemen die hij als vluchteling heeft gemaakt, is het een half mirakel dat hij momenteel al zo ver staat”, vertelt voorzitter Tony Stippelmans.

Biniam Girmay was de sensatie van het wielervoorjaar. De Eritreeër won Gent-Wevelgem en een rit in de Giro en zette zijn land prominent op de wielerkaart. Maar er zijn nog landgenoten van hem die een wielerdroom najagen. Tekle is één van hen en verblijf inmiddels al sinds 2018 in België. “Om politieke redenen heb ik het land moeten verlaten”, legt hij uit. “Het is in Eritrea dat ik verliefd ben geworden op de koers. Ik reed mijn eerste ritjes toen ik 13 à 14 jaar was. Mijn eerste wedstrijd was het schoolkampioenschap. Vervolgens reed ik op mijn 15e het kampioenschap van mijn provincie. Op die manier rolde ik in het wielrennen en vervolgens nam ik deel aan wedstrijden. Biniam is een aantal jaren jonger, we zijn elkaar geregeld tegengekomen op de koers. Toen ik belofte was, werd hij junior. Op die manier kregen we een band.”

Toen Tekle in België arriveerde, kreeg de fiets even geen plaats meer in zijn leven. “Het waren zware tijden en ik had het erg druk. Zo’n vijf jaar lang zat ik niet op een fiets, maar nu heb ik de draad terug opgenomen. Ik kan af en toe trainen, al is het moeilijk te combineren met mijn job. Mijn eerste wedstrijd in Velm was erg zwaar, maar ik hoop wel steeds beter te worden.”

Snel geïntegreerd

Voor het materiaal en de kledij kan Tekle dus terecht bij het PaxX Global Cycling Team, een gerenommeerde naam in het Limburgs wielrennen. “Indertijd kreeg ik bericht van een vriendin, die als sociale werkster in Fedasil Arendonk aan de slag was”, gaat Stippelmans verder. “Zij vertelde me over Efrem. Ik ben hem dan gaan opzoeken en dat klikte direct. Hij heeft als vluchteling echt een horrorverhaal meegemaakt. We hebben hem dan geholpen om in Limburg te komen wonen, wat ook gelukt is. Eerst woonde hij in Nieuwerkerken, nadien in Herk-de-Stad. Ondertussen voorzagen we hem van een koersfiets en alle materialen en kon hij vrij snel zijn plaats vinden in onze ploeg.”

Koffie met Girmay

Ondertussen volgt Tekle de prestaties van Girmay op de voet. “Tijdens het WK in Leuven beleefden we met Eritrea de droom. Het was altijd het doel om te schitteren op een kampioenschap. Biniam werd er tweede en ik ben het mee gaan vieren. Rond die tijd zijn we ook een koffietje gaan drinken. Dan maken we grapjes en delen we ideeën. Ook als Biniam opnieuw in België is, zal ik hem misschien wel zien. Hij heeft het natuurlijk erg druk, waardoor het contact grotendeels via Instagram verloopt.”

Volgens Tekle is er in Eritrea meer dan alleen Girmay. “Op het nationaal kampioenschap gaf hij zelfs op en waren het Kudus en Tesfatsion die voor de titel streden. Er zijn in ons land veel getalenteerde renners. Het probleem bij sporters en wielrenners in het bijzonder is om een visum te krijgen om naar het buitenland te gaan. Dat is erg lastig en je hebt vaak de nodige steun en contacten nodig om die kans te kunnen krijgen. Een aantal renners krijgen die kans niet, terwijl ze nog beter zijn dan Biniam. Daarom is het wel belangrijk dat hij momenteel zo’n successen boekt.”

Oude Markt van Leuven

Zelf is Tekle van plan om in België te blijven. “Ik woon hier bijna vijf jaar en kan dan de nationaliteit aanvragen. Inmiddels spreek ik al een mondje Nederlands. Het is hier inderdaad soms koud, maar ik geraak er wel aan gewend. Bovenal is België een vrij en democratisch land en dat is het beste voor mij. Tegenwoordig werk ik in de Colruyt in Leuven, waar ik inmiddels ook woonachtig ben. Soms gaan we naar de Oude Markt, waar ik zeker ook een pintje durf te bestellen. Niet te veel natuurlijk, dat is niet goed voor een wielrenner”, lacht hij.

