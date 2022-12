Truiense vzw haalt 19 verwaarloosde honden op bij broodfokker uit Lubbeek

Sint-TruidenNegentien honden zijn dinsdag binnengebracht in het dierenasiel van Sint-Truiden. Vzw All4Dogs ging de verwaarloosde dieren ophalen in Lubbeek bij een broodfokker.

“Ik werd gecontacteerd door iemand met de vraag om enkele honden te komen ophalen”, vertelt Joëlle Merinsky van All4Dogs. “Eerst zou het om acht of negen honden gaan die verwaarloosd werden door de eigenaar.” Die eigenaar is een broodfokker uit Lubbeek die bij dierenorganisaties bekend staat. “Ik reed er onmiddellijk naartoe en trof in een donkere, vochtige stal 19 honden aan”, klinkt het. “Er hing een vreselijke geur van ammoniak, de ratten liepen er rond en het regende er binnen.”

Eerder werden er op die plek al honden in beslaggenomen, maar dit keer kon de eigenares overtuigd worden om de dieren vrijwillig af te staan. “Het waren allemaal rashondjes die in de broodfok zaten. Pomeriaantjes, poedels, yorkshireterriërs,... Van één diertje vermoedden we dat ze zwanger is en één hond heeft een tumor.”

Volledig scherm Philip Zurinckx, voorzitter van dierenasiel Sint-Truiden © Karolien Coenen

Joëlle Merinsky bracht de dieren naar het asiel in Sint-Truiden. Daar worden ze nu opgevangen tot ze een nieuwe thuis vinden. “Het is heel triestig, maar helaas geen alleenstaand geval”, vertelt Philip Zurinckx van het dierenasiel. “Op zeker 50 plekken in Vlaanderen worden er nog op die manier honden gekweekt. Letterlijk massaproductie. De eigenaars in kwestie zijn oude mensen en kweken zo al 40 jaar honden. We kunnen daar weinig tegen doen omdat ze balanceren op de wetgeving en mensen hun hondjes toch blijven kopen. De regelgeving rond het fokken van dieren zou dringend aangepakt moeten worden. Dat is de conclusie van dit verhaal.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.