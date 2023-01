Truiense vredesactivisten creëren installatie voor ‘één jaar oorlog in Oekraïne’

“We mogen met z’n allen na één jaar niet aan de oorlog in Oekraïne wennen. Integendeel, we moeten onze stem laten horen en oproepen tot het einde van deze oorlog in Europa en tot het beëindigen van alle oorlogen die in de wereld woeden, want oorlog heeft geen winnaars”, klinkt het bij de vredesactivisten.

Laatste vredeswake

Op 23 februari wordt de laatste vredeswake in een reeks van 22 georganiseerd in de Minderbroederskerk. De vredeswakes ontstonden een jaar geleden om de spiraal van geweld te stoppen, om met elkaar te praten, om alle kansen te geven aan onderhandelingen en om alle mensen die ijveren voor vrede in het conflict een hart onder de riem te steken. Intussen is de oorlog nog steeds aan de gang, maar organiseert het groepje Truienaars een laatste wake. Die gaat van start om 19 uur waarna er ruimte is voor muziek, uitleg over de oorlog en om 20 uur The Last Post.