Truiense taverne De Melver moet verplicht sluiten wegens instortingsgevaar

Hasselt Gezocht: ijsberen. Kapermolen Zwembad wil club oprichten met jouw hulp. Bibber jij mee?

Na de succesvolle edities van ‘bibberzwemmen’ in het openluchtzwembad van Hasselt tijdens de winter, gaat het Kapermolen Zwembad nu op zoek naar enkele geïnteresseerde ijsberen die een ijsberenclub in Hasselt willen oprichten. Geen koukleumen dus, want de ijsberenclub zal één tot meerdere keren per week zwemmen in de openlucht, en dat van oktober tot maart.

19 januari