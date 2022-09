Truiense Stapelstraat verandert van uitzicht door sloop van leegstand: “De verloederde gebouwen trokken ongedierte aan, nu creëren we er een groene rustplek”

Sint-TruidenDe Stapelstraat in Sint-Truiden ziet er voortaan anders uit: de afbraak van de verkrotte voormalige wasserij en het naastgelegen pand is beginnen. Op die manier wil het autonoom gemeentebedrijf voor de ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST) de plek opwaarderen. In de toekomst komt er op de site wellicht een groene rustplek.

“Voordat het pand van Stapelstraat 102 eigendom was van AGOST, lag het er jarenlang verwaarloosd bij”, vertelt Jelle Engelbosch, voorzitter van het directiecomité van AGB AGOST. “AGOST kocht het pand met een gedeeltelijke tussenkomst van Vlaanderen om de leegstand aan te pakken. Ondanks verwoede pogingen om Stapelstraat 102 nieuw leven in te blazen, kwam geen enkel project deftig van de grond. Daarom besliste AGOST in 2021 om hun strategie aan te passen en wordt er niet langer geïnvesteerd in het onderhoud van de gebouwen van Stapelstraat 100 en 102.”

“De panden slopen is een goede zaak voor de toegangspoort van het kernwinkelgebied van onze stad”, vervolgt Jelle Engelbosch. “De kop van de Stapelstraat moet de motor zijn van een bruisende woon- en winkelstraat en dat is nu jammer genoeg niet het geval. De verloederde gebouwen trekken ook overlast en ongedierte aan. Door de panden af te breken, pakken we die problemen meteen mee aan. De gebouwen van Stapelstraat 100 en 102 zijn na al die jaren bouwfysisch niet meer in orde en dus slopen is de beste oplossing.”

Volledig scherm De Stapelstraat in Sint-Truiden gaat er heel anders uitzien nu twee verloederde gebouwen gesloopt worden. © Stad Sint-Truiden

Toekomstplannen

“Nieuwe projectontwikkeling is niet meteen aan de orde omdat de private markt voldoende aanbod heeft in onze stad”, treedt Veerle Heeren (CD&V), voorzitter van de Raad van Bestuur van AGOST, bij. “Indien er sprake is van nieuwe vastgoedontwikkeling zullen we grondig onderzoeken of het project de juiste invulling heeft en aan de behoeften van de buurt beantwoordt. Zo’n conceptstudie kunnen we doen met subsidiesteun van Vlaanderen.”

“De afbraakwerken die nu starten zullen het straatbeeld van de Stapelstraat veranderen. Het is niet bedoeling om het terrein gewoon braak te laten liggen. We kiezen ervoor om de ruimte die vrij komt ter hoogte van de Stapelstraat 100 en 102 ter beschikking te stellen van de Truienaar en dus creëren we er na de sloopwerken een groene rustplek. Hoe dit concreet zal worden ingevuld, onderzoeken we nog. We bekijken een mogelijke samenwerking met kunstenaars en creatievelingen om de nieuwe rustplek een interessant karakter te geven”, aldus Veerle Heeren.

