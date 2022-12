Truiense spelotheek ‘De Speeldoos’ heropent

Sint-TruidenVanaf vandaag kunnen kinderen in Sint-Truiden opnieuw een keuze maken uit een breed assortiment speelgoed in spelotheek ‘De Speeldoos’. Het gekozen speelgoed kunnen ze helemaal gratis mee naar huis nemen voor drie weken. Klaar met spelen? Dan brengen de kinderen het speelgoed weer terug en kiezen ze iets anders uit.

Na de coronapandemie en de verhuis van de Rummenweg naar de GAZO-site zet spelotheek ‘De Speeldoos’ haar deuren weer wagenwijd open. Net zoals je in de bib boeken kan ontlenen, kan je in de spelotheek spelmateriaal ontlenen. Alle gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar die in Sint-Truiden wonen en/of naar school gaan kunnen er terecht, evenals onthaalouders, crèches en partnerorganisaties van het Huis van het Kind. Lid worden van de spelotheek en speelgoed uitlenen is voortaan bovendien helemaal gratis.

Volledig scherm Spelotheek Sint-Truiden heropent © Stad Sint-Truiden

“Spelen is een basisrecht voor elk kind en jongere. Spelenderwijs leren kinderen namelijk enorm veel zowel op motorisch, cognitief, sociaal als emotioneel vlak. Vandaar dat we het lidmaatschap van de spelotheek en het ontlenen van spelmateriaal vanaf nu volledig gratis maken. Op die manier is het speelgoed toegankelijk voor iedereen en kunnen alle Truiense kinderen zich naar hartenlust amuseren en bijleren”, zegt schepen van Jeugd Nina Kvikvinia (N-VA).

Duurzaam initiatief

“De spelotheek is ook een duurzaam initiatief, want zelf speelgoed aankopen hoeft niet. Je kan het speelgoed wisselen zoveel je wil, afhankelijk van de interesses van je kind op dat moment. Zo heb je elke keer iets nieuws en uitdagend in huis en het aanbod is erg gevarieerd: gezelschapsspelen, constructiespeelgoed, puzzels, poppen, open ended speelgoed etc. Er is voor ieder wat wils, uren speelplezier gegarandeerd!”, besluit schepen van Jeugd Nina Kvikvinia.

Volledig scherm Spelotheek Sint-Truiden heropent © Stad Sint-Truiden

Om speelgoed te ontlenen, moet je je registreren bij de spelotheek. Lidmaatschap en ontlenen is volledig gratis. Ieder kind uit een gezin kan twee stuks speelgoed ontlenen voor een periode van drie weken. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten bij een bezoek aan de spelotheek wel begeleid worden door een volwassene. De spelotheek is gevestigd in de Gazometerstraat 7. Elke weekdag is ‘De Speeldoos' open van 9 tot 11u30. Maandag is de spelotheek ook nog open tussen 15 en 17 uur, op woensdag kan je er nog terecht tussen 13 en 18u30 en donderdag tussen 13 en 15u30.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.