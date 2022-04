Truiense Seminariebibliotheek met eeuwenoude boeken opent uitzonderlijk de deuren op Erfgoeddag

Dit jaar wordt tijdens de Erfgoeddag alles wat met school, opvoeding, leren en opgroeien te maken heeft in de schrijnwerpers gezet. “En met wie kan je het beter over ons onderwijsverleden hebben dan met de oud-leerkrachten die de geschiedenis zelf meegemaakt hebben?” zegt schepen van Roerend Erfgoed en Archief, Stijn Vanoirbeek (CD&V). “We zijn met drie Truienaars terug in de tijd gegaan, een terugblik op hun ervaringen voor de klas. Het resultaat is een kortfilm vol verhalen over lesgeven en les krijgen tijdens de jaren 60, 70 en 80.” In de Abtsvleugel van de abdij zal de film op Erfgoeddag vertoond worden.