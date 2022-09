Truiense scholen krijgen budget voor voeding in de strijd tegen lege brooddozen

Sint-TruidenHet lokaal bestuur Sint-Truiden zet op de eerste schooldag in op de problematiek rond lege brooddozen. Het project ‘brood(doos)nodig’ krijgt een doorstart en wordt meteen uitgebreid met een nieuw initiatief. Via ‘vergeten brooddozen’ krijgt een school middelen toegewezen om zelf voeding aan te kopen voor leerlingen die geen, te weinig of ongezond eten bij hebben op school.

Met een engagementsverklaring eerder dit jaar, beloofde het lokaal bestuur om honger uit de schoolomgeving aan te pakken. Dat actie nodig was bleek uit een bevraging bij vijftien basisscholen en acht secundaire scholen van Sint-Truiden.

Het lokaal bestuur van Sint-Truiden investeert nu 8.000 euro in het project ‘vergeten brooddozen’. “Samen met vzw Enchanté zijn we het engagement aangegaan om het online-platform van ‘Brood(doos)nodig’ te ondersteunen”, vertelt schepen van Onderwijs Nina Kvikvinia (N-VA). “Vanaf 5 september kan er gedoneerd worden aan de zeven participerende scholen of aan één individuele school. Het geld kan enkel gebruikt worden om, vanuit de school, gezonde voeding aan te kopen. Wie schenkt, krijgt vanaf een bedrag van 40 euro een financieel attest.”

Shop & The City-bonnen

“Toch is het nodig om nog een bijkomende inspanning te leveren die gericht is op de aanpak van armoede op school. We voorzien alle scholen van ‘Shop & The City’-bonnen waarmee ze bij zo’n 24 Truiense handelaars brood, beleg, fruit, koekjes en meer kunnen aankopen. We hopen dat we hierdoor geen enkel kind nog met honger op de schoolbank treffen”, legt schepen van armoedebestrijding Pascy Monette (Open VLD) uit.

Volledig scherm Stad Sint-Truiden gaat de strijd aan met lege brooddozen in de klas. © Stad Sint-Truiden

De waarde van de bonnen wordt vastgelegd op 1 euro per leerling voor iedere schoolvestiging. Op die manier kunnen de scholen direct inspelen wanneer een leerling een lege brooddoos of ongezonde lunch bijheeft.

Overleg

“Het is noodzakelijk dat we op regelmatige basis overleggen met alle directies om de specifieke noden kenbaar te maken wanneer het over het thema ‘honger op school’ gaat. Zo gaat een basisschool al sneller zelf een boterham smeren wanneer een leerling geen geschikte voeding bij heeft, terwijl een secundaire school meer gebaat is bij een algemenere actie zoals de mogelijkheid scheppen om een fruithoekje te voorzien. Actie zoals brood(doos)nodig en de vergeten brooddozen zorgen ervoor dat we allemaal samen zorgen voor een betere levenskwaliteit voor onze kinderen. . We dragen als beleidsploeg de projecten een bijzonder warm hart toe omdat elk kind telt”, besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Volledig scherm Stad Sint-Truiden gaat de strijd aan met lege brooddozen in de klas. © Stad Sint-Truiden

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.