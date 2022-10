Truiense oppositie is opgelucht met nieuwe burgemeester: “Blij dat coalitiepartners elkaar terug in de ogen kunnen kijken”

Sint-TruidenSint-Truiden heeft opnieuw een burgemeester. Jelle Engelbosch (N-VA) zal de fakkel tot het einde van de beleidsperiode overnemen van Veerle Heeren die drie weken geleden een stap opzij zette na het schandaal teveel. Niet alleen de coalitiepartners zijn opgelucht, ook de oppositie is tevreden met de beslissing. “Het belangrijkste is dat de stad opnieuw bestuurd kan worden”, klinkt het.

Drie weken lang overlegden N-VA, Open VLD en CD&V of de coalitie in Sint-Truiden overeind kon blijven. “Na twee weken bleek dat er nog genoeg vertrouwen was, waarna we de functies zijn gaan herverdelen", klinkt het bij de burgemeester. En dat is goed nieuws volgens fractieleider van Vooruit, Gert Stas. “We zijn blij dat ze elkaar opnieuw in de ogen kunnen kijken en dat ze zich nu weer aan het beleid kunnen zetten.”

“We hebben Jelle Engelbosch al een tijdje aan het hoofd van de stad gehad en zullen wel zien hoe dat de komende jaren gaat verlopen. Het belangrijkste is dat er opvolging is voor Veerle Heeren", zegt Stas.

Fouten

“Nu hopen we vooral dat de politici geleerd hebben uit hun fouten. Het is absoluut geen business as usual. Er zal veel moeten veranderen binnen het bestuur. In de eerste plaats is de kwestie rond de mogelijk illegale lening van oud-burgemeester Jef Cleeren die nog grondig onderzocht moet worden. Hopelijk maakt de coalitie de komende tijd nog ruimte om daar ook effectief werk te maken.”

Ook een nieuwe coalitie met Vooruit in de meerderheid, bleek drie weken geen onrealistische optie. “Maar wij hebben altijd een duidelijk signaal gegeven dat we geen vragende partij waren om een nieuwe coalitie te vormen. We willen dat Sint-Truiden goed bestuurd wordt en dat de rust terugkeert en bij de volgende verkiezingen zien we wel waar de Truienaar voor kiest.”

