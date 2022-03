Truiense ondernemers zetten dames met Downsyndroom in de spotlights in Kasteel van Ordingen

“Oekraïners hebben discipline en werken even hard als Vlamingen. Ze zijn alleen iets wantrouwi­ger”: familie Derewianka woont al 75 jaar in ons land en bouwde Oekraïense kerk

“Men verzekert ons dat we hier gevolgd worden door Russische spionnen en dat we voorzichtig moeten zijn. Het maakt me bang, maar zwijgen zullen we nooit.” Tweehonderd Oekraïense gezinnen telt Limburg, waaronder de familie Derewianka uit Houthalen-Oost. Hun grootouders vluchtten in de jaren ’40 voor het Stalinistische regime. “België wil tot 200.000 oorlogsvluchtelingen opvangen, waardoor Oekraïeners plots de grootste groep ‘vreemdelingen’ wordt, voor de duizenden Italianen of Turken die hier al generaties wonen.”

19 maart