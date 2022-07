Truiense kinderen genieten van de zomer met Bubbelpret

Elke week genieten zo’n 500 kinderen van allerlei activiteiten. Ze spelen, knutselen, zingen en sporten in zeventien bubbels verdeeld over twaalf locaties in Sint-Truiden. “Vorig jaar hebben we er bewust voor gekozen om een werking aan te bieden in kleinschalige bubbels", zegt schepen van Jeugd Nina Kvikvinia (N-VA). “Die aanpak is onmiskenbaar een schot in de roos. Dat wisten we al via de bevraging die we vorig jaar afnamen bij de ouders, maar nu wordt het ook bevestigd door de erg goede inschrijvingscijfers. Ondertussen zijn de meeste bubbels bijna helemaal volzet.”