Truiense Juwelier Willems ontwerpt gouden hanger voor ‘golden girl’ Nina Derwael: “Dit móesten we vieren”

Tongeren Oud-horecamede­wer­ker Melvin (26) bezwijkt aan longembo­lie na coronabe­smet­ting: Grote Markt in Tongeren ijzig stil tijdens afscheid

1 augustus De Tongerse horeca heeft zaterdag afscheid genomen van Melvin Liebens (26), die in heel wat lokale zaken medewerker was. Melvin bezweek aan een longembolie, nadat hij besmet was geraakt met corona. Zijn tweelingbroer Randy, die zelf ook in het ziekenhuis lag, nam het woord tijdens de plechtigheid die via livestream uitgezonden werd. “Het is niet eerlijk, we hadden nog zoveel moeten doen.”