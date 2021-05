Truiense journalist Dirk Selis (46) ondergaat huiszoeking in onderzoek naar lek over Veerle Heeren

“Omstreeks 18 uur kreeg ik een telefoontje van de federale gerechtelijke politie en de Federal Computer Crime Unit met de vraag of ik me naar mijn appartement in Sint-Truiden wilde begeven”, legt journalist Dirk Selis uit. Via een klokkenluider was het hij die als eerste de gelekte screenshots over de veel te vroege coronaprik van de burgemeester in maart en haar onmiddellijke omgeving in handen kreeg. Maar of de speurders die - of andere informatie - kregen te zien? “Dat in geen geval”, benadrukt Selis. “De speurders waren vriendelijk en de huiszoeking gebeurde in alle sereniteit, maar ik maakte hen meteen duidelijk dat ik beroep doe op het journalistieke bronnengeheim. Ik zal dus nooit mijn bron weggeven. Niet nu, maar ook niet later.”