Truiense hondenvijver gesloten door vermoeden van blauwalgen

Bij warm weer en weinig stroming op een waterloop of vijver verhoogt de kans dat blauwalgen zich vormen op waterlopen of in vijvers. Ze tonen zich als een soort van blauwgroene soms roodbruine, olieachtige laag op het water. Zowel enkele oplettende burgers als de stadsdiensten hebben deze drijflaag vastgesteld. Daarop besliste burgemeester Veerle Heeren (CD&V) bij burgemeesterbesluit om de hondenvijver en de zone errond preventief te sluiten om de gezondheid van dieren en eventuele personen te vrijwaren.

Gezondheidsklachten

“Meten is weten. Daarom laten we met spoed staalnames laten uitvoeren. Tot we de resultaten hebben van de analyse naar de waterkwaliteit van de hondenvijver nemen we preventieve maatregelen. Als de waterkwaliteit gunstig is kunnen onze geliefde viervoeters opnieuw naar hartenlust ravotten in het water”, vertelt burgemeester Veerle Heeren, zelf eigenaar van 2 labradors.