Truiense handelaars kiezen de plaatjes op Trudo FM

Hasselt Hasseltse meubelmake­rij ‘Wood Wood ArT & FiRe’ krijgt HIB-label

Dirk Keersmaekers baat de creatieve concept store ‘Wood Wood ArT & FiRe’ in Hasselt uit, waar hij zijn volledig op maat gemaakte tafels en decoratie uit tropisch hout verkoopt. Deze worden stuk voor stuk in een eigen atelier gemaakt. UNIZO Limburg bekroont het ambachtelijk concept nu met het officiële Handmade in Belgium-label.

2 mei