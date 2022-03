Truiense fotograaf neemt gratis pasfoto’s van Oekraïense vluchtelingen

Landen/Tienen/Leuven Fietspech? Joris de fietsenma­ker is al onderweg

De fiets wint steeds meer aan populariteit, zeker met de hogere brandstofprijzen. Naar het werk of school, je tweewieler brengt je steeds zonder vertraging naar waar je moet. Tenzij je pech hebt.... Je fiets binnenbrengen voor herstelling is vaak niet de snelste oplossing. Maar dan is er Joris de fietsenmaker. Joris De Bolle komt aan huis of tot op de werkvloer om je fiets te herstellen.

17 maart