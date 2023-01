Truiense feest-dj Lucki Luc zet 2023 goed in met tv-debuut

“Op kerstavond was ik sidekick van Dimitri Vantomme in het nieuwe MENT-programma ‘Swingers’. Samen met de dansers van Are U Famous mochten we Garry Hagger, Siham en Sasha & Davy verwelkomen, die in de uitzending hun grootste of nieuwste hit brachten. De eerste uitzending was met kerstavond, maar het is de bedoeling dat het tv-programma dit voorjaar terugkeert met nog meer artiesten en bekende gezichten”, vertelt Lucki Luc. “In afwachting daarvan heeft de zender mij al toegevoegd aan hun team en mag ik regelmatig langslopen als de expert die de nieuwste artiesten en feesttrends komt presenteren aan de kijkers.”