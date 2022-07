Truiense Fabienne Paques mag plaatsnemen op koninklijke tribune

Landen Zomeren op Landen Plage

Landen Plage, met een mix van zon, strand en heerlijke drankjes, is een vaste waarde geworden in het Zomeren in Landen-programma. Plaats van afspraak is het Stationsplein waar LSV Basket je van woensdag 20 juli tot en met zondag 24 juli verwent met zomerse animatie en verfrissende drankjes.

14 juli