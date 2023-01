Truiense escaperoom LOCk US pakt uit met eerste tweepersoonskamer van Vlaanderen: “Op geen enkel moment geraak je uit de beleving van de crypte”

Sint-TruidenFans van escaperooms moeten tegenwoordig in Sint-Truiden zijn, want Robby Brans van LOCk US heeft een gloednieuwe kamer gecreëerd. ‘R.I.P.’ is een escaperoom voor twee personen geworden, en dat is uniek in Vlaanderen. “Het idee ontstond nog voor corona tijdens een trip naar Nederland, maar uiteindelijk hebben we een volledig jaar aan de kamer gebouwd”, legt Robby uit.

Bijna zes jaar geleden bezocht Robby Brans als pas afgestudeerde leerkracht een escaperoom. “Dat kan ik ook en misschien zelfs beter”, was zijn eerste gedachte en dus werd zijn diploma netjes weggestoken om een jaar later LOCk US uit de grond te stampen. Intussen viert LOCk US zijn vijfde verjaardag, en daar hoort volgens Robby een primeur bij in Vlaanderen. “Voor het eerst heb ik een tweepersoonskamer gemaakt”, klinkt het. “Normaal gezien zijn escaperooms voor groepen tot zes personen, maar regelmatig krijgen we wel eens een duo over de vloer. Met twee kon je onze eerste twee escaperooms ook spelen, al is dat natuurlijk een grote uitdaging. Wie dan toch met twee wil spelen, kan naar R.I.P. komen.”

Volledig scherm Robby Brans creëerde de eerste escaperoom om met twee te spelen van Vlaanderen. © Mine Dalemans

Robby haalde het idee voor de tweepersoonskamer in Nederland. “Daar speelde ik nog voor corona een eerste escaperoom voor twee. Dat was eigenlijk heel leuk, wat me nadien aan het denken zette. ‘Is daar wel interesse voor? Is het wel haalbaar?’ En toen kwam corona en had ik gigantisch veel tijd om dat allemaal uit te dokteren.”

Robby werkte samen met zijn team uiteindelijk een jaar om de kamer te creëren. “Er kruipt dan ook heel wat werk in om zo’n kamer te voltooien”, legt Robby uit. “Dat komt omdat het een kamer is geworden van de nieuwste generatie. Vroeger vond je in escaperooms overal hangsloten en was het aan jou als speler om sleutels te vinden. Nadien evolueerde dat naar een combinatie van hangsloten en nieuwe, elektronische technieken. En nu, met de nieuwste generatie, werken we enkel nog met elektronica, licht en geluid. Waar je vroeger een sleutel moest vinden om een kast te openen, zal je nu creatiever moeten zijn. Het grootste voordeel van die nieuwe generatie is dat je op geen enkel moment uit de beleving geraakt die de maker voor ogen heeft.”

Satanische rituelen

Die beleving neemt je in R.I.P. mee naar de crypte van professor Kempeneers. “Absoluut geen verwijzing naar onze huidige burgemeester in Sint-Truiden trouwens, eerder een ongelofelijk toeval”, lacht Robby. De crypte bevindt zich in een klooster waar de professor zich tot het einde van zijn dagen bezighield met het afwerken van zijn levensmissie: het creëren van een levenselixir. In zijn jonge jaren deed hij dat effectief als professor, maar later in het klooster via christelijke en zelfs satanische rituelen. In die crypte ligt professor Kempeneers begraven en moeten spelers proberen zijn bijzondere rituelen alsnog te voltooien.

Wie de nieuwste escaperoom van LOCk US zelf eens wil proberen, of de twee eerdere kamers nog moet uittesten, kan een tijdsslot reserveren via www.lockus.be. Je vindt LOCk US in Stapelstraat 45 bus 19 in Sint-Truiden.

