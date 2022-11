Truiense Alien Nouwen (21) opent koffiehuisje Tuttie’s in Ridderstraat: “Vernoemd naar een koosnaampje uit onze familie”

Hasselt Leegstand handelsza­ken in Hasselt zakt tot 13%: “Sinds september alweer twintig nieuwe winkels erbij”

In Hasselt is de leegstand van handelspanden dit jaar tot 13,30% gezakt. Dat is 2% minder dan vorig jaar en opnieuw op het niveau van 2019 voor de komst van Quartier Bleu. “Een mooi resultaat, want in tijden van een pandemie en een energiecrisis is dit zeker geen evidentie”, zegt bevoegde schepen Rik Dehollogne (N-VA).

7 november