Truiens centrum voor auditieve hersenstimulatie Atlantis vzw vangt Oekraïense gezinnen na hun therapie verder op: “We kunnen niet anders”

Sint-TruidenDe solidariteit met de Oekraïense bevolking groeit met de dag, ook in Sint-Truiden. Nadat al heel wat gezinnen duidelijk maakten dat hun deur openstaat voor oorlogsvluchtelingen en het stadsbestuur op zoek gaat naar locaties om mensen op te vangen, springt ook Atlantis vzw in de bres. Het centrum voor auditieve hersenstimulatie vangt intussen al negen gezinnen op die door de oorlog België niet meer kunnen verlaten.

Atlantis vzw en Mozart Brain Lab nv zorgen intussen al 45 jaar voor hoortherapie bij kinderen en volwassenen met een brede waaier aan psychische aandoeningen. De hersenen worden er geprikkeld door audiosignalen, een bijzondere methode die doorheen de jaren al heel wat mensen geholpen heeft. “Atlantis vzw is intussen ook het grootste centrum ter wereld dat werkt met de therapie van dokter Tomatis", vertelt Didier Punie van Atlantis vzw. “En sinds een jaar of zes merkten we dat er opvallend veel Oekraïense en Russische gezinnen naar Sint-Truiden kwamen voor de therapieën. Via een positieve ervaring en heel wat mond-tot-mondreclame kregen we plots vaak gasten uit Oost-Europa over de vloer.”

Volledig scherm Didier Punie, zijn echtgenote Astrid Vervoort en schoonvader van Atlantis vzw samen met de Oekraïense gezinnen Kovalenko en Hachik. © Karolien Coenen

Morele plicht

Ook twee weken geleden, vlak voor de oorlog in Oekraïne uitbrak, verbleven negen Oekraïense gezinnen in de verschillende centra van Atlantis vzw in Sint-Truiden. “Zo’n therapie duurt meestal twaalf dagen dus bieden we de gezinnen ook altijd onderdak in onze gebouwen”, gaat Didier verder. “Maar plots zaten hier dus negen gezinnen die na de therapie van hun kind geen dak meer boven hun hoofd hadden. Terugkeren naar Oekraïne is nu geen optie dus blijven zij hier", klinkt het. “Zolang het nodig is, bieden wij hen een gratis bed, verwarming, elektriciteit,... We kunnen niet anders. Dit is onze morele plicht”, vertelt Didier.

Maar waar het schoentje wringt, zijn de medische middelen en de sondevoeding. De kinderen die we hier opvangen hebben allemaal ernstige beperkingen en het ziekenfonds komt hier niet tussen. We rekenen dus op ons eigen budget, maar ook op de goede wil van de Truienaren om spullen, medische materialen en geld te doneren.”

De komende weken zullen nog drie Oekraïense gezinnen die ooit bij Atlantisch vzw verbleven, aankomen in Sint-Truiden. “Concreet zijn we dus nog op zoek naar kinderkleding voor kleuters tot 8-jarigen, maar ook kleding voor volwassenen, luiers, schoonmaakproducten, pleisters en EHBO-materiaal, voeding en kinderzitjes met ondersteuning zijn heel welkom.” Wie liever geld doneert voor medicatie, kan dat doen via de rekening van Mozart Brain Lab nv (BE27453631410173) met de melding ‘gift Oekraïne opvang Mozart Brain Lab nv’.

Volledig scherm Atlantis vzw vangt de Oekraïense gezinnen Kovalenko en Hachik op. © Karolien Coenen

