Truiens café Bistroke blijft dan toch open en zoekt nieuwe cafébaas

Alken Alken vangt 45 Oekraïense vluchtelin­gen op in voormalig woonzorg­cen­trum Cecilia

In samenspraak met Integro heeft het gemeentebestuur van Alken aan de federale en Vlaamse regering het leegstaande Woonzorgcentrum Cecilia in Terkoest aangeboden voor de opvang van een 45-tal Oekraïense vluchtelingen. Een geschikte locatie, aangezien alle bewoners vorig zomer verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum in de Boskoopweg.

8 april