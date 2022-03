Truienaren steken de handen uit de mouwen voor een propere buurt

Genk Genkse onderne­ming IN-Z vult 120 vacatures in...op stoel in Shopping 1: “Alles draait om motivatie, niet dat blaadje papier”

De sociale onderneming IN-Z in Genk zocht afgelopen donderdagmiddag naar 120 nieuwe talenten om haar openstaande vacatures in te vullen. Niet volgens de al gekende sollicitatierondes, maar wél op een stoel in Shopping 1 in Genk. De eerste persoon die daarin plaatsneemt, werd meteen aangeworven. De gelukkige? De 31-jarige Cindy Claes uit Hasselt.

17 maart