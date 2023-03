Truienaren lopen tijdens Bloesemrun om paardje Thor te bekostigen voor Centrum voor Therapeutisch Paardrijden: “Door de paarden komen onze ruiters tot rust, kweken ze zelfvertrouwen en leggen ze sociale contacten”

Update Dode bij verkeerson­ge­val in Gingelom: bestuurder legt positieve alcohol­test af en wordt gearres­teerd

Bij een verkeersongeval in Gingelom is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen. Een voertuig met Roemeense nummerplaat kwam rond middernacht om een onbekende reden tegen enkele bomen terecht. Een van de drie inzittenden kwam daarbij om het leven. Het gaat om een 21-jarige Roemeen uit Berloz die als passagier in het voertuig zat.