Truienaren komen laatste keer samen voor vredeswake in Minderbroederskerk

“40 maanden cel? Dat meisje haar leven is verknald”: familie van misbruikt slachtof­fer (9) reageert vol ongeloof op vonnis

“Als er nog maar een boot op tv komt, schiet ze al in paniek.” De familie van een minderjarig slachtoffer dat tijdens een boottochtje misbruikt werd, reageert voor het eerst op het vonnis dat de Hasseltse strafrechter heeft uitgesproken. Een 63-jarige ondernemer kreeg een gevangenisstraf van 40 maanden voor het misbruik en bezit van kinderporno op zijn computer. Maar wat het meisje meemaakte op het Gardameer in Italië, is een trauma voor het leven.