Truienaars vieren Dag van de Buren met feestpakket

Sint-TruidenOp de Internationale Dag van de Buren komen in Sint-Truiden verschillende straten en dorpen tot leven. Wie vrijdag 27 mei zelf een activiteit plant in de buurt, kan rekenen op de persoonlijke ondersteuning van de coördinator Buurtwerking van de stad. De eerste zestig initiatiefnemers die zich engageren om elk minstens 10 buren samen te brengen, ontvangen bovendien een gratis ‘Dag van de Buren’-feestpakket met allerlei lekkers.

Op vrijdag 27 mei viert Sint-Truiden de Internationale Dag van de Buren. Het opzet is eenvoudig maar supergezellig. “Het is een zeer laagdrempelig initiatief waar iedereen aan kan meedoen’, verduidelijkt schepen van Wijk- en Dorpszaken Stijn Vanoirbeek (CD&V). “Bewoners uit een buurt of wijk komen samen op een pleintje, een stoep, een inrit of een voortuintje. Iedereen brengt zijn eigen stoel mee, een drankje en eventueel iets om te knabbelen. Er wordt samen gegeten, gedronken, gelachen en vooral heel hard van het leven genoten.”

Start van buurtwerking

“Ondertussen is de Dag van de Buren uitgegroeid tot een vaste waarde in onze stad. In het verleden was de Dag van de Buren dikwijls de eerste stap richting een echte buurtwerking. Bijna overal werden later buurtfeesten en andere activiteiten georganiseerd. Op die manier zorgt de Dag van de Buren voor meer samenhang in onze dorpen en wijken, zodat het er nog aangenamer om leven is.”

Het lokaal bestuur hoopt dat er dit jaar nog meer buurten tot leven komen. Iedereen die iets in zijn of haar straat of wijk op touw wil zetten, kan daarom rekenen op de nodige ondersteuning. “Onze coördinator Buurtwerking helpt Truienaren met plezier op weg om buren te mobiliseren en er een feestelijke bijeenkomst van te maken”, zegt Vanoirbeek. “Inwoners die hun buren willen uitnodigen voor een gezellige babbel kunnen bij hem ook gratis gepersonaliseerde uitnodigingen bestellen.”

Feestpakket

Voor de eerste zestig initiatiefnemers die zich voor 10 mei engageren om minstens tien buren bij elkaar te brengen, zet de stad een gratis feestpakket klaar met allerhande ingrediënten voor een geslaagde avond. Om kans te maken op zo'n pakket moeten deelnemers enkel een formulier invullen op de website van de stad. Op dezelfde pagina kunnen Truienaars onder het motto ‘Mijne geboer is de beste’ bovendien een buur nomineren die zich bijzonder inzet voor de buurt. Nog tot 15 mei kunnen ze hun hartverwarmende burenverhalen inzenden. De deelnemers ontvangen een leuke t-shirt met een toffe boodschap.

Inwoners die op de Dag van de Buren iets in hun buurt plannen, kunnen voor advies en hulp op maat terecht bij coördinator Buurtwerking Dirk Benaets op 0492 15 68 87 of via buurtwerking@sint-truiden.be.

Volledig scherm Dag van de buren Sint-Truiden. © RV