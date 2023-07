Truienaars organiseren eerste kerstfeest in juli: “Lichtjes, kerstoutfits en ‘All I Want For Christmas Is You”

Dimitri (34), Wim (38) en Urbain (75) organiseren op donderdag 20 juli een wel heel bijzonder evenement op het Zomerterras in Binderveld. “Onze eerste ‘Christmas in July’-party””, klinkt het. Of een echt kerstfeest met alles erop en eraan midden in de zomer. De kerstoutfits, decoratie, lampjes en vooral de juiste muziek zijn al bovengehaald om er op een onvergetelijk feest van te maken. Dimitri legt uit wat de plannen zijn en vooral waarom iemand in godsnaam Kerstmis in juli zou willen vieren.