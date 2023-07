Truienaars organiseren eerste kerstfeest in juli: “Lichtjes, kerstoutfits, ‘All I Want For Christmas Is You, maar ook een dragqueen”

“Een plantage is nog geen labo, hé”: Bulgaren riskeren celstraf­fen na ontdekking van cannabis­plan­ta­ge met 350 planten in Jeuk

Twee Bulgaren werden gearresteerd en verschenen voor de rechter nadat 350 cannabisplanten werden gevonden in hun woning in Jeuk. Toch minimaliseerden zijn rol. “Mijn cliënt is niet de centrale figuur in dit verhaal”, klonk het tijdens de zitting.