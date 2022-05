Truienaars denken mee over mobiliteit in de stad via ‘Sint-Truiden beweegt’

Sint-TruidenOnder de noemer ‘Sint-Truiden beweegt’ wordt in Sint-Truiden nagedacht over de mobiliteit in de stad en de opmaak van een bereikbaarheidsplan. De inwoners gaven al waar hun bekommernissen precies liggen en daar gaat het stadsbestuur nu mee aan de slag in een volgende fase.

In maart 2021 werden de Truienaars bevraagd via een uitgebreide enquête. Meer ruimte voor fietsers en voetgangers, veilige schoolomgevingen, een aantrekkelijkere openbare ruimte, maar ook het stadscentrum bereikbaar houden met de auto, zowel voor inwoners als bezoekers kwamen uit de bevraging naar voor.

“Leefbaarheid en mobiliteit gaan hand in hand”, zegt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) die bevoegd is voor mobiliteit. “Een goede planning van verkeersstromen en -maatregelen is, in combinatie met doeltreffende communicatie en een goede uitvoering, essentieel voor de kwaliteit van mobiliteit. De mening van burgers rond mobiliteitsvraagstukken is vaak heel uiteenlopend. Toch is het belangrijk om samen met de bevolking nieuwe oplossingen te bedenken, te testen, te evalueren en bij te sturen. Zo komen we tot een breed gedragen mobiliteitsvisie.”

Bereikbaarheidsplan

“Met de bijdragen van onze burgers en de inbreng van een klankbordgroep van handelaars, zorgverleners, scholen, fietsersbond, adviesraden en van de gemeenteraad, gingen we intussen al aan de tekentafel zitten om scenario’s uit te werken voor de volgende fase in de opbouw van een bereikbaarheidsplan.”

Ook in die volgende fase heeft het stadsbestuur de Truienaars nodig. “”We roepen opnieuw op om actief mee te denken. Daarom nodigen we iedereen uit om opmerkingen en voorkeuren door te geven via het online participatieplatform via de website van de stad, maar ook tijdens inloopmomenten. Dat kan dinsdag 17 mei in het stadskantoor en woensdag 18 mei in het stadshuis.”

“In een volgende stap zullen we de gekozen scenario’s verder uitwerken met een aantal sturende verkeersmaatregelen. Vermoedelijk wordt het resultaat een mix van verschillende voorstellen. Die testen we uit in een verkeersmodel om te bepalen of ze doen wat ze moeten doen en of er eventueel neveneffecten opduiken. Langs deze weg krijgt de binnenstad met inbreng van onze inwoners steeds meer concreet vorm”, besluit Kempeneers.