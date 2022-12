Truienaar Toni Coppers trakteert thuisstad op unieke avond

Landen/Zoutleeuw/Kortenaken/Geetbets Interge­meen­te­lij­ke Onroeren­derf­goed­dienst Zuid-Hageland viert haar vijfde verjaardag

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de gemeentebesturen van Landen, Zoutleeuw, Kortenaken en Geetbets samen de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) ‘Zuid-Hageland’ boven de doopvont hielden. De IOED begon in 2018 te werken rond het bouwkundig, het archeologisch en het landschappelijk erfgoed in Landen, Zoutleeuw, Kortenaken en Geetbets. “Van in het begin was publiekswerking, naast adviesverlening, een belangrijk aandachtspunt voor de werking van de IOED. Dat werd door alle gemeenten sterk geapprecieerd,” zegt schepen Niels Willems (Kortenaken), de eerste voorzitter van de IOED. “Voor ons heeft de IOED alleszins haar nut méér dan bewezen. Met hun activiteiten bereiken ze veel mensen, jong en oud, en onze diensten voor ruimtelijke ordening steunen erg op hun adviezen.”

