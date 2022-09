Treinverkeer onderbroken tussen Hasselt en Landen na persoonsaanrijding

Hasselt Plantje kopen ten voordele van Kom Op Tegen Kanker? Het kan vanaf vrijdag ook in Hasselt

Vanaf vrijdag tot en met zondag verkopen duizenden vrijwilligers over heel Vlaanderen azalea’s ten voordele van ‘Kom Op Tegen Kanker’ en ook Hasselt komt in actie. Zaterdag vind je de Hasseltse vrijwilligers aan de Carrefour, Colruyt en Delhaize. “We coördineren deze actie graag met de stad en hopen dat er heel wat geld in het laatje van het goede doel komt”, aldus schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen (N-VA).

16:17