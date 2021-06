Tienermeisje van fiets gesleurd en verkracht door vijftiger

Sint-Truiden Kruispun­ten N80 krijgen nieuw wegdek vanaf 3 juni: tijdelijke omleiding via N722

16:04 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt in Sint-Truiden eind deze week en volgende week het wegdek ter hoogte van twee kruispunten van de N80 tijdens vier werknachten. Het gaat om twee met verkeerslichten geregelde kruisingen, namelijk met de N718 en met Nachtegaal (N759). Bij beide zones worden enkele honderden meters wegdek van de N80 mee vernieuwd, waar spoorvorming aan het optreden was. Per werknacht is de N80 in één richting afgesloten voor verkeer. Er geldt dan een omleiding via de Hasseltsesteenweg N722.