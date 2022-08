Tennisclub Leopold viert 100-jarig bestaan met reünie, podcast en festival: “Sommige leden hebben zelfs overgrootouders die hier nog tennisten”

Sint-TruidenHonderden ex-leden, ex-voorzitters, huidige leden en sympathisanten van de Truiense tennisclub Leopold vierden afgelopen weekend het 100-jarig bestaan van de club. “We noemen onze viering 100 jaar De Piste als verwijzing naar de geweldige geschiedenis van de club en de plek waar alles voor ons begon", vertelt voorzitter Kris Peters. “Maar we zijn nog lang niet klaar met vieren: in september vieren we onze verjaardag écht met festival Grand Slam Legends.”

De geschiedenis van de wielerpiste in Sint-Truiden telt intussen al wat verder terug dan 100 jaar, maar de iconische plek wordt sinds een eeuw ook onlosmakelijk gelinkt aan de tennisclub van Sint-Truiden. “De piste is uiteindelijk geëvolueerd van een wielerplek naar een tennisveld”, legt Peters uit. “Maar ‘De Piste’ was echt een gegeven in de stad en dus is die naam altijd blijven hangen. Ook toen er al van een echte piste al lang geen sprake meer was. In 2013 werden onze terreinen aan het Stadspark verkocht en verhuisden we naar de huidige sportsite waar ook het zwembad ligt. Maar de naam ‘De Piste’ bleef altijd aan de tennisclub verbonden.”

Volledig scherm Tennisclub Leopold viert 100ste verjaardag © RV

“Eigenlijk vierden we ons 100ste verjaardag al in 2020, maar corona maakte dat we niets mochten organiseren. “Maar we zijn wel de tweede oudste tennisclub van Limburg. Dat is iets om te vieren en dus startten we vorig weekend dan maar twee jaar na datum met de feestelijkheden", gaat Kris Peters verder. “De burgemeester en schepen van Sport waren aanwezig en meer dan 500 gasten dronken samen een pintje voor onze verjaardag.”

Festival

“En de reünie was nog maar een eerste stap in de viering van 100 jaar De Piste”, vertelt mede-bezieler Marijn Ghys. “Er zijn volgen nog drie elementen om de club in de bloemetjes te zetten. In een podcast, gemaakt door Levi Parent en Amke Salmon gaan we op zoek naar alle oud-voorzitters en oud-uitbaters die via leuke anekdotes en verhalen de legende van De Piste levend houden. Bovendien hebben we op onze huidige gebouwen aan het sportpark een tijdlijn gecreëerd over onze geschiedenis én een maquette van de originele piste geplaatst. En ten slotte vieren we onze verjaardag op 24 september voor iedereen met het festival ‘Grand Slam Legends’. We krijgen dan enkele tribute bands over de vloer die je nauwelijks van de originele groepen kan onderscheiden”, lacht Marijn.

Nog altijd populair

“Het succes van onze reünie van afgelopen weekend toont vooral hoe hard De Piste leeft in Sint-Truiden. Sommige van onze leden hebben letterlijk een geschiedenis van 100 jaar met de club doordat hun ouders, grootouders en zelfs overgrootouders hier ooit tennisten. En als we dan zien hoe populair de club én het bijhorende café natuurlijk, vandaag nog zijn, mogen we echt wel fier zijn”, besluit Kris.

