‘t Veilinghuis laat Truienaars genieten van WK voetbal met groot scherm

Sint-TruidenBinnen tien dagen begint het WK voetbal in Qatar en steeds meer Vlaamse steden en horecazaken bereiden zich voor. Omdat het WK in de winter doorgaat, blijken veel grote schermen, typische sfeer en evenementen niet door te gaan, maar in Sint-Truiden haalt ‘t Veilinghuis alles uit de kast om er een geslaagd WK voetbal van te maken.

“Andere jaren zat ik mee in de organisatie van het grote scherm op de Grote Markt van Sint-Truiden”, Luc Withofs van ‘t Veilinghuis uit. “De ambiance daar was ongezien en al weken voor het WK begon, konden we de mensen warm maken voor het evenement. Doordat het WK nu in de winter doorgaat en min of meer samenvalt met de kerstperiode, kan dat grote scherm op de Grote Markt niet doorgaan.”

En dus neemt Withofs het heft maar in eigen handen. Telkens wanneer de Rode Duivels spelen, is iedereen welkom in zijn eigen horecazaak. Er wordt een groot scherm bovengehaald, de drankvoorraad wordt aangevuld en de Ofyr-barbecue wordt aangestoken om iedereen een fijne avond te bezorgen. “Inschrijven kost 49 euro, maar kinderen betalen minder”, vertelt Luc. “Voor die prijs volg je de volledige match met voor- en nabeschouwing en kan je frisdrank, water, bier, wijn of cava à volonté drinken. Bovendien serveren we nacho’s, burgers, broodjes pulled pork en frietjes zoals het hoort. Er is plaats voor 200 aanwezigen en iedereen krijgt een zitplaats.”

Inschrijven

De eerste match van de Rode Duivels gaat door op woensdag 23 november. De match begint om 20 uur maar wie zich inschrijft, is welkom vanaf 18u30. Inschrijven kan op voorhand via info@hetveilinghuis.be of via een telefoontje naar 011 68 16 72. De toegangskaarten kan je vooraf afhalen. Meer info via www.hetveilinghuis.be.

