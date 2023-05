STVV trapt jubileumseizoen af met Truiense derby tegen Zepperen-Brustem

Maand lang werken op E40 in Landen in juni

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start maandag 5 juni met werken op de E40 in Walshoutem, een deelgemeente van Landen. Het Agentschap brengt een nieuwe laag asfalt aan op een stuk van 3,3 kilometer. Dat is woensdag bekendgemaakt in een persbericht. De werken duren volgens de huidige planning tot begin juli.