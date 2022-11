STVV pakt uit met ‘Giant Killer-abonnement’

Alken Zoek de verloren zakken van Sinter­klaas in Alken

Woon jij in Alken en wil jij Sinterklaas uit de nood helpen? Dan komt jouw hulp goed van pas, want de Sint is zijn Sintzakken kwijt. Vergeetpiet heeft de zakken ergens neergezet, maar hij weet niet meer waar. Gelukkig heeft hij wél nog enkele tips en straten opgeschreven. Help jij met zoeken?

19 november