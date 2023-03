STVV lokt jongeren naar Stayen met voetbalcantus en Bompad-afterparty na thuismatch

Studentenclub Moeder Kanarie organiseert de eerste voetbalcantus op Stayen. Van 16 uur tot 17u15 zullen in de kantine van Tribune Noord liedjes weerklinken als ‘Singing for Sintruin’ en ‘You’ll never walk alone’. Nadien wordt er samen naar de match gekeken.

Bompad

Na de wedstrijd wordt de afterparty op gang getrapt in Tribune Noord. De Chirojongens RVM Sint-Marten vieren dit jaar de 25ste verjaardag van hun Bompad-party en trakteren op Stayen met een gratis vat. Tijdens de rest van de avond geldt een 1+1-actie. “Op die manier bedanken we de Haspengouwse jongeren voor de voorbije 25 jaar en bieden we alvast een voorsmaakje op onze jubileumeditie in november in Hangar 66. Iedereen is welkom om er samen een onvergetelijke avond van te maken, op de tonen van Bompad Partysquad”, vertelt medeorganisator Chris Lenaerts