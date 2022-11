STVV is letterlijk in de mode en brengt nieuwe collectie overal in de stad in de vitrines

Sint-TruidenSTVV is letterlijk in de mode. De hele maand november prijkt de nieuwe lifestyle-collectie van geelblauw in de vitrine bij een dozijn Truiense mode – en handelszaken. Voor de lancering van dit project ontpopte doelman Jo Coppens zich - samen met twee fervente supporters - tot levende paspop bij Roosen Fashion.

STVV zit in de lift. Het speelt een prima seizoen ver weg van de degradatiezone. De supporters zien dat graag gebeuren. Het aantal abonnees steeg dit jaar met 15% en de supportersaantallen tijdens thuiswedstrijden met 11%. STVV is dus figuurlijk ‘in de mode’. Al kan je dat momenteel ook letterlijk opnemen. “Als club willen we alomtegenwoordig zijn in het dagelijkse leven in Haspengouw. Dat betekent natuurlijk ook dat we in het centrum van Sint-Truiden aanwezig zijn in het straatbeeld”, zegt brand manager Bert Stas. “Daarom slaan we in november de handen in elkaar met een twaalftal Truiense mode- en handelszaken.”

Van schreeuwerig design naar fashion

Die samenwerking komt er naar aanleiding van de lancering van de nieuwe lifestyle- collectie van de Kanaries. “Mensen associëren voetbalgerelateerde kledij soms nog met schreeuwerige designs en overdreven felle kleuren. Dat is echter allang verleden tijd”, is merchandisingsverantwoordelijke Jarno Stippelmans overtuigd. “Tegenwoordig is onze merchandising zo ontworpen dat je het gewoon kan dragen om pakweg naar het werk, naar school of op restaurant te gaan. Zo kan iedereen zijn clubliefde op een subtiele manier tonen.”

Volledig scherm STVV slaat in november de handen in elkaar met een tiental Truiense mode- en handelszaken. Roosen fashion in Sint-Truiden © Mine Dalemans

“Door onze sweaters, hoodies en T-shirts te etaleren in de Truiense mode- en handelszaken, onderstrepen we het fashion-gehalte van onze nieuwe kledinglijn”, zegt Stas. “Om het initiatief ludiek te lanceren, prijken STVV-speler Jo Coppens en onze supporters Rika Baillien en Carine Beelen zelfs even als levende paspop in de vitrine.”

‘Collabs’

‘Collabs’ met elftal ondernemers In de vitrine van modewinkels Lingerie Mimosa, Sumor Par Elle, Kinderkleding Kamélie, Eroye en Roosen Fashion draagt een paspop een maand lang de nieuwe kledinglijn van STVV. Daarnaast duiken de kledingstukken ook op bij Hooch, L’île en Ville, Baby Ann, Schoenen Selvi en De Posterijen. En ten slotte doen ook de naaste buren van STVV mee: de nieuwe sportwinkel VDL Sports en Stayen zelf, dat een toonzaal ter hoogte van de Albert Heijn ter beschikking stelt.

Stijlicoon Peter Roosen (zaakvoerder van Roosen Fashion) is één van de ondernemers die zijn deur openzet voor dit initiatief: “In de modewereld zijn ‘collabs’ een duidelijke trend. Dat betekent dat twee merken met een sterke aantrekkingskracht de krachten bundelen, om hun publiek zo te verrassen. Daarom gaan we graag in op de uitgestoken hand van STVV. Concreet hebben we de collectie van de Kanaries een mooie plaats gegeven in onze vitrine. Daarnaast krijgen mensen de gelegenheid om de kledij te passen in onze winkel, zodat ze vervolgens de juiste maat kunnen bestellen in de webshop van STVV. Zelf heb ik van oudsher een geelblauw hart. Ik ben dus blij dat we onze clubliefde op deze manier kunnen tonen.”

Beleving

‘STVV in de mode’ is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de Truiense voetbalclub en de handelaarsvereniging Shop & The City. “Shop & The City is een fiere partner van STVV”, zegt voorzitter Philip Bronckaerts. “We streven hetzelfde doel na. Beleving brengen in onze stad, en zo mensen uit de wijde regio rond Sint-Truiden een fijne dag laten doorbrengen. Je kan een avondje voetbal perfect combineren met een voorafgaand bezoek aan onze winkels of horecazaken. Dit is dus een vloeiende combinatie, om het in voetbaltermen uit te drukken (lacht).”

