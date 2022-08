STVV-iconen bellen fans op met de vraag om abonnee te worden

Er werden heel wat bekende namen ingezet om de telefoontjes te plegen. Van Lon Polleunis - de enige Gouden Schoen uit de geschiedenis van STVV en Wilfried Sleurs - sterkhouder uit de jaren ’80 tot de lichting van de nineties (Kurt Morhaye, Patrick Teppers, Nico Curto, Peter Voets) en bekerfinalist Bram Vangeel, allemaal tekenden ze present bij Callexcell.

Volledig scherm Lon Polleunis aan het werk © STVV

Boegbeeld Wilfried Sleurs genoot er alvast met volle teugen van. Hij ‘verkocht’ het grootste aantal abonnementen en won op die manier de interne mini-competitie. “Als sportman wil je altijd winnen. Dus ik ben wel stiekem blij dat ik mijn vroegere ploegmaats de loef heb kunnen afsteken”, lacht hij. “Als speler van het eerste elftal heb ik altijd een warme band gehad met de supporters. Het doet deugd om dat gevoel vandaag nog eens te ervaren. Omgekeerd merk je ook dat de persoonlijke telefoontjes onze fans veel plezier doen. Als we op deze manier onze vurige fans kunnen motiveren, doen we dat met de glimlach.”

Volledig scherm Nico Curto en co amuseren zich kostelijk © STVV

Persoonlijke band

De abonnementenactie kadert in een breder voornemen. STVV is vastbesloten de band met de fans zo hecht mogelijk te maken. “We vinden het belangrijk dat er een persoonlijke band is tussen de supporters en de spelers. Met deze actie maken we dat ook heel concreet”, zegt Bert Stas, brand manager bij STVV. “De oud-spelers gaven vandaag het goede voorbeeld. Later deze week hangen ook enkele huidige spelers aan de lijn.”

Volledig scherm Alles werd ingericht in de clubkleuren van STVV © STVV

De oud-spelers belden naar mensen die de voorbije jaren abonnee waren, maar dat op dit seizoen nog niet bevestigden. Een bewuste keuze van de club, weet Bert: “Zoals een bekende coach ooit zei: “Je wordt geboren met de liefde voor een club en je sterft met de liefde voor dezelfde club. Maar tussendoor ben je misschien soms even wat minder verliefd.” In de regio voel je dat heel wat mensen op het punt staan om terug te keren naar Stayen. Onze achterban heeft een sterke voetbalcultuur, dus voor veel mensen was dit telefoontje een memorabel moment. Hierop bouwen we de rest van het seizoen verder.”

Callagent-voor-één-dag

Gastheer Callexcell is als contact center vereerd om de STVV-delegatie over de vloer te krijgen. Head of backoffice Heidi Boeren ziet twee voordelen: “Enerzijds toont deze actie hoe leuk en leerrijk het beroep call agent kan zijn. Misschien vult er wel iemand één van onze 40 vacatures in? Anderzijds is het voor onze medewerkers fijn dat hun voetbalhelden een dag lang meedraaien als collega. Want we tellen heel wat vurige STVV-fans. Om deze iconen gepast te ontvangen, hebben we hun tijdelijke werkplek dan ook helemaal ingekleed met geel-blauwe attributen.”

