STVV en Stad Sint-Truiden slaan handen in elkaar om Truienaars met laag inkomen op Stayen te krijgen: “Korting van 80% bij thuiswedstrijden”

STVV had al een werking die zich toespitst op maatschappelijke projecten, maar wil dat engagement nu een stuk uitbreiden en roept daarom de hulp in van het stadsbestuur dat sinds kort sponsor is van de club. “We hebben de organisatie van de Homeless Cup, een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid (intussen uitgegroeid tot Younited Belgium) en een inclusief project in samenwerking met het Sociaal Huis“, legt Commercieel Directeur van STVV, Stan Niesen uit.

Fikse korting

Het Sociaal Huis biedt haar cliënten zo al lange tijd de mogelijkheid om een avondje te beleven op Stayen. Per thuiswedstrijd schenkt STVV 20 tickets. De verdeling en promotie van die tickets zal ook nu verder lopen via de sociale dienst van het OCMW. Via de UiTPAS kunnen mensen met een laag inkomen bovendien een korting van 80% krijgen op hun ticket voor een thuiswedstrijd. De helft van de korting wordt door STVV gefinancierd en de andere helft door de stad. Verder zal iedereen die naar een thuiswedstrijd gaat, punten kunnen verdienen met de UiTPAS. Die punten kunnen de deelnemers sparen en ruilen voor andere activiteiten of gadgets.

Anderzijds schenkt STVV een eenmalig gratis ticket aan elke nieuwe inwoner van Sint-Truiden. Op die manier krijgen kersverse Truienaars een warm welkom in de voetbalstad. “Een bezoek aan Stayen zorgt ervoor dat mensen zich identificeren met Sint-Truiden en geeft hen de kans om sociale contacten te leggen in hun nieuwe woonomgeving. Ook voor jongeren die zich willen integreren in onze stad biedt dit kansen”, klinkt het.

STVV-voorzitter David Meekers is tevreden met de samenwerking: “Sint-Truiden is een volksclub en zal dat ook altijd blijven. Onze supporters vormen een afspiegeling van de maatschappij. En die diversiteit is net een enorme kracht. Voetbal verbindt mensen en versterkt zo de identiteit van de Truienaars.”

Skybox ter beschikking

Ook het stadsbestuur is blij met de nieuwe stap. “Maar we blijven structureel in dialoog gaan om te kijken hoe we ons partnerschip verder kunnen verdiepen. Zo willen we de skybox van de stad op Stayen bij gelegenheid thematisch ter beschikking stellen van bijvoorbeeld startende Truiense bedrijven of mensen die een sociaal project realiseren in Sint-Truiden. Dit is een mooi voorbeeld van de structurele samenwerking tussen het lokaal bestuur Sint-Truiden en STVV. Samen kunnen we een maatschappelijke motor zijn voor de regio”, vertelt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

