Studenten stellen eerste zelfrijdende wagen van België voor: “Alledaags gebruik is nog lang niet voor nu, maar wie weet wat de toekomst brengt?”

Sint-Truiden Oppositie­par­tij Vooruit hekelt spon­sorsteun van de stad aan STVV

Voetbalploeg STVV voetbalt dit jaar met de stad Sint-Truiden als sponsor op de achterzijde van de truitjes, onder het rugnummer. Oppositiepartij Vooruit hekelt deze deal van 450.000 euro. “De stad betaalt het dubbele voor de skyboxen en krijgt een vermelding op de shirts en de boarding. Dat is alsof je Coca-Cola betaalt om ‘Coca-Cola’ op hun flesje te laten drukken”. De meerwaarde is alleszins zeer beperkt”, zegt fractieleider Gert Stas. Volgens de partij moeten andere sportclubs het met veel minder stellen. “De schepenen zouden misschien beter eens zelf hun tickets betalen en tussen de supporters op de tribunes gaan zitten in plaats van in de skybox. Zo horen ze wat er écht leeft onder de Truienaar. Of is dat net de reden waarom ze zover mogelijk van hen verwijderd willen zijn?”

25 juli