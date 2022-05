Stad zet winnaars ‘Maand van de Markt' in de bloemetjes

Elke zaterdag in april werd er massaal gescand met de Shop & The City kaart om zo mee te dingen naar de te winnen elektrische fietsen of de OFYR-barbecue. Jan en Luc van Het Veilinghuis verwende de bezoekers van de markt zelfs met hapjes op de OFYR van ingrediënten van de lokale marktkramers zelf. “April was echt een topmaand op onze Haspengouw Markt! We hebben ook geluk gehad met het mooie weer. Van planten tot retail en de meest hippe gadgets, de bezoekers van de Haspengouw Markt zijn steeds tevreden met het aanbod. Ze sluiten ook traditioneel hun bezoekje af met een lekkere koffie of een glaasje cava bij onze omliggende horeca. Blij dat we, samen met de Beroepsvereniging van de Marktkramers en Shop & The City deze maand voor extra beleving hebben kunnen zorgen! Onze marktkramers staan er élke zaterdag, maar deze maand stonden ze er met extra veel goesting en drive om de Haspengouw Markt verder op de kaart te zetten”, aldus schepen van Markten, Hilde Vautmans (Open VLD).