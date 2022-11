Stad wil extra onderzoek naar factuur champagnefeest vzw Veerle Heeren

Sint-Truiden Zaakvoer­ster reisbureau De Witte Merel door onderzoeks­rech­ter aangehou­den

De onderzoeksrechter in Hasselt heeft de 33-jarige zaakvoerster van het reisbureau De Witte Merel in Sint-Truiden aangehouden wegens oplichting. Begin oktober was het parket van Limburg een opsporingsonderzoek opgestart naar mogelijke wanpraktijken bij het reisbureau. Er werden al minstens 31 klachten verzameld. Intussen is dat veranderd in een gerechtelijk onderzoek, waarin een onderzoeksrechter is aangesteld.

11 november