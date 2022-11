Stad wil extra onderzoek naar factuur champagnefeest van vzw Veerle Heeren

Sint-TruidenDe Truiense gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V) heeft gisteravond in hoogdringendheid een extra raadscommissie samengeroepen. Er worden vragen gesteld over de mogelijke betaling van een factuur door de stad voor een netwerkevent van de vzw De Vrienden van Veerle Heeren. Dat meldt ‘Het Belang van Limburg’.

Eind mei 2017 hield de vzw De Vrienden van Veerle Heeren een causerie — zeg maar netwerkevent — onder de naam Champagne Edition in het stadion van voetbalclub STVV. Met meer dan 300 deelnemers en aan 1.000 euro per deelnemende tafel was de avond een sprankelend succes. Centrale praatgast was Paul-François Vranken, hoofd van het befaamde champagnehuis Vranken-Pommery. Ex-burgemeester Veerle Heeren (CD&V) was geïnspireerd door zijn verhaal en tipte een aantal fruittelers dat wijnbouw voor de regio Haspengouw lucratief zou kunnen zijn.

Nu komen er facturen aan het licht van een firma die de stad ondersteunde in haar aankoopbeleid. Het gaat om één factuur van meer dan 12.000 euro voor diverse opdrachten van de stad. De causerie wordt drie keer expliciet vermeld in de omschrijving. Het bedrijf rekende destijds 100 euro per uur plus btw aan, maar het is niet duidelijk wat die opdracht voor een causerie inhield en hoeveel uren ervoor werden geteld.

Ontbonden

De vzw De Vrienden van Veerle Heeren is volgens het Staatsblad op 19 september 2019 ontbonden. Het nettoactief vermogen van de vzw werd, na aftrek van kosten en publicatie in het Staatsblad, doorgestort naar de cd&v-afdeling van Sint-Truiden. Veerle Heeren zegt zelf dat ze niet weet dat de factuur waarover sprake is, gelinkt is aan de causerie van haar vzw. Volgens gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans zullen alle raadsleden in alle transparantie op de hoogte gehouden worden.

