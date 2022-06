Stad Sint-Truiden laat historisch waardevolle graven inventariseren

INTRO Cultuur en Media, een extern bureau gespecialiseerd in inventarisatie van funerair erfgoed, gaat voor de stad aan de slag om de graven van historisch belang van 13 kerkhoven oplijsten en inventariseren. “Want door het ontbreken van zo’n inventarislijst, is het opruimen van graven en grafstenen vandaag een ad-hocbeslissing, waardoor belangrijke graven en graftekens in het verleden zijn verdwenen en ook in de toekomst nog dreigen te verdwijnen. Met dit project willen we hier verandering in brengen”, zegt schepen van Monumentenbeheer en onroerend erfgoed Jelle Engelbosch (N-VA).

“Het inventariseren en waarderen van funerair erfgoed is meer dan enkel een beschrijving van de graven met eventuele foto’s”, aldus schepen Engelbosch. “De vormelijke aspecten en de zeldzaamheid bepalen de waarde op het vlak van onroerend erfgoed. Lokale bekenden en voorname personen die in de graven begraven liggen of de reden van begraving zoals oorlog of ziekte, bepalen de waarde op het gebied van immaterieel erfgoed.”

Ruimtelijke ordening

Daarnaast is er nood aan een algemene visie op het vlak van ruimtelijke ordening voor de toekomst van de kerken, maar ook van de kerkhoven, die zich veelal in de omgeving van kerken bevinden. “Een inventaris van het funerair erfgoed, mét een waardering, is een belangrijk instrument om die visie uit te werken en om dit type erfgoed te verankeren in het ruimtelijk beleid”, klinkt het.

Volledig scherm Kerkhof van Schuurhoven © Stad Sint-Truiden

