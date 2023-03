Sporting Aalst zet mensen met beperking al drie jaar aan het voetballen met G-ploeg: “Warme, hechte vriendengroep voor spelers van 7 tot 47 jaar”

Sinds 2020 zet Sporting Aalst wekelijks 25 mensen met een mentale of een fysieke beperking aan het sporten in hun G-voetbalploeg. Tatjana Swerts en haar man Pascal Hens richtten de ploeg enkele jaren geleden mee op en mogen hun voetbalclub nu één van de 200 projecten noemen waar JEZ!, de opvolger van Rode Neuzen Dag, geld voor inzamelt. “We willen het G-voetbal vooral betaalbaar houden", klinkt het. “Onze club is één grote familie en dat moet zo blijven.”

“Niemand staat bij ons buitenspel”, klinkt het bij voetbalclub Sporting Aalst dat in 2020 een G-ploeg oprichtte voor mensen met een mentale of een fysieke beperking. “Mensen met een beperking hebben ook nood aan een hobby. Aan duidelijkheid, structuur, vrienden maken en gewoon ‘erbij horen’.” En dat merkten Pascal Hens en Tatjana Swerts enkele jaren geleden zelf bij hun zoon Sandro.

“Sandro heeft autisme, maar we merkten dat hij echt wel nood had aan beweging”, vertelt Pascal over zijn pluszoon. “Hij keek graag voetbal en dus leek dat de ideale sport. Tot we effectief een ploeg vonden... Sandro moest telkens een ploeg lager spelen omdat hij gewoon niet meekon. Uiteindelijk mocht hij nauwelijks nog een match spelen. Dat was het dus ook niet en daarom gingen we verder op zoek. Beetje bij beetje zijn we zo in contact gekomen met G-voetbal en kregen we zelf ook de microbe te pakken.”

Volledig scherm De G-voetbalploeg van Sporting Aalst. © Sporting Aalst

Pascal wordt uiteindelijk trainer bij de nieuwe G-voetbalploeg van Sporting Aalst terwijl zijn vrouw Tatjana afgevaardigde is. “We hebben intussen 25 leden op niveau vier en niveau drie, maar eigenlijk is het één groot team dat regelmatig samen traint”, klinkt het. “Sommige spelers hebben het fysiek wat moeilijker, de motoriek of de vaardigheden met de bal zijn dan niet eenvoudig. Anderen hebben wat minder inzicht in het spel. En zo heeft iedereen andere moeilijkheden, maar we zorgen voor trainingen op maat met oefeningen waar iedereen iets aan heeft”, zegt Pascal. “En dat maakt ook dat de spelers hun eigen grenzen wat kunnen verleggen en steeds beter worden. Wie op niveau drie voetbalt, speelt eigenlijk een klasse hoger, maar dat voel je hier niet. Sommigen denken wel dat we onze spelers door de niveaus ‘in hokjes steken’, maar het tegendeel is waar. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen betere en mindere spelers en dat maakt het G-voetbal zo mooi.”

Meisjes

In de groep van 25 leden spelen ook zeven meisjes mee. “De jongste is zeven. Zij kende al iemand bij Sporting Aalst waardoor ze ook wou voetballen”, zegt Tatjana. “En onze oudste speler is een man van 47", voegt Pascal toe. “Eigenlijk willen we dat onze ploeg voor leden tussen 9 en 99 jaar is, maar in de praktijk is dat dus 7 tot 47 jaar", lachen Pascal en Tatjana.

Met de steun van JEZ! hoopt het bestuur van de ploeg het G-voetbal betaalbaar te houden. “We organiseren regelmatig wel activiteiten, maar met de extra subsidie willen we vooral zoveel mogelijk mensen van G-voetbal laten genieten. Bij Sporting Aalst betalen ze volgend seizoen 100 euro inschrijvingsgeld en voor dat bedrag krijgen ze ook een sporttas en verschillende trainings- en wedstrijdoutfits. Bovendien vieren we elke thuismatch met lekker eten. Onze club is één grote familie en dat willen we zo houden. Wij zijn bij Sporting Aalst ten slotte zelf ook thuisgekomen”, besluiten Pascal en Tatjana.

JEZ! is een campagne van HLN, VTM, Qmusic en Belfius. Giften zijn welkom op www.jezofficial.be. Daar staat ook een lijst met alle 200 geselecteerde projecten.

