Sport- en Ballonhappening in Sint-Truiden afgelast door regenweer

Man (40) slaat tilt wanneer hij ontdekt dat echtgenote relatie heeft met een collega: “Mevrouw is via het slaapkamer­raam naar de buren gevlucht”

Een 40-jarige man uit Hechtel-Eksel kent vandaag zijn straf nadat hij in januari van dit jaar bijzonder agressief had uitgehaald naar zijn echtgenote. Het koppel was op dat moment al 22 jaar getrouwd en had drie kinderen, maar de stoppen van de man sloegen door nadat de vrouw een relatie met haar collega had opgebiecht. “Ik heb misschien overdreven gereageerd”, reageerde de man achteraf.